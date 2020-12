VIDÉO - Ed Sheeran fait son grand retour musical surprise avec "Afterglow"

publié le 21/12/2020 à 13:22

C'est une pause musicale dans la pause. Ed Sheeran a en effet dévoilé ce 21 décembre une chanson exclusive pour ses fans à l'occasion des fêtes de fin d'année. Intitulée Afterglow, c'est une pépite qu'il interprète à la guitare et qui devrait rappeler à certains et certaines ses premiers albums.

"Afterglow est une chanson que j’ai écrite l’année dernière et que je voulais dévoiler pour vous. Ce n’est pas le premier extrait du prochain album, c’est juste une chanson que j’aime, et j’espère que vous aimez aussi. Amusez-vous ! Passez de belles fêtes en sécurité pour la Nouvelle Année. Je retourne à mon pays de papa. Ciao", a écrit Ed Sheeran sur son compte Instagram. En septembre dernier, l'artiste et son épouse Cherry Seaborn avaient annoncé la naissance de leur fille Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

Et c'est en août 2019 qu'Ed Sheeran avait déclaré faire une pause dans sa carrière musicale. "Comme vous le savez peut-être, je suis en tournée pour Divide depuis deux ans maintenant, et aujourd'hui c'est le dernier jour de tout", avait expliqué le chanteur à ses fans. "C'est quelque chose de doux et d'amer à la fois. Je vous adore et voilà, nous y sommes, en train de tout terminer à Ipswich. C'est mon dernier concert avant environ 18 mois", concluait-il.