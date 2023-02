DOCUMENT RTL - Arthur H. révèle dans une chanson les abus sexuels subis par son père, Jacques Higelin

Une chanson qui fait office de révélation. Arthur H, auteur-compositeur français de renom, a voulu évoquer les secrets enfouis de son père, Jacques Higelin, décédé le 6 avril 2018. Invité au micro de RTL, le chanteur, qui sort son nouvel album intitulé La Vie ce vendredi 17 février, s’est confié sur le secret du clan Higelin. Il a notamment révélé que l’une de ses chansons intitulée Le Secret parlait des abus sexuels qu’a subis son père durant cinq années dans sa jeunesse.



"Il y a une journaliste, Valérie Lehoux, qui l’a suivie toute la fin de sa vie. Il lui a raconté cette histoire d’abus par quelqu’un d’assez prestigieux et assez charismatique lorsqu’il avait entre 10 et 15 ans. Après évidemment, il a enfoui cette histoire en lui et cela a beaucoup perturbé sa vie". Le chanteur a néanmoins expliqué que son père "n’a jamais voulu ou réussi à en parler", même si ces enfants le savaient.



C’est finalement à Valérie Lehoux qu’il va réussir à se confier. Il va donc lui demander de divulguer son histoire. "Il sentait qu’il allait partir, donc il lui a demandé de raconter son histoire. (…) C’est cela qui m’a touché, cette forme de soulagement de l’âme. Même si c’est tard, ce qu’il voulait dire a été dit". Le livre écrit par la journaliste, intitulé Car toujours le silence tue, doit sortir le 1er mars prochain aux éditions Flammarion.

Arthur H a aussi expliqué que c’est après la lecture de cet essai et une discussion avec la journaliste que lui est venue, instinctivement, l’envie de faire une chanson sur le sujet et ainsi révéler un terrible secret de famille. "La chanson s’est un peu écrite toute seule".

Un livre révélateur

Le fils du chanteur décédé il y a peu moins de cinq ans, s’est aussi exprimé sur ce livre écrit par la journaliste. Il assure que cette dernière y révèle le nom de l’agresseur. "Ce ne sont pas des détails croustillants, mais elle raconte le contexte et elle essaie de comprendre comment cela peut dévier la vie de quelqu’un, en l’occurrence mon père".

L'agresseur était un homme de son entourage proche. Un individu, qui était devenu comme un deuxième père à ses yeux et qui l'avait pris sous son aile pendant son enfance en Seine-et-Marne.

"Peut-être que s'il avait pu le dire avant, cela aurait pu lui faire du bien, mais il n'a pas réussi, ce que je comprends. Je pense que les gens qui ont vécu des traumatismes comme ceux-là, c'est dur de parler", a-t-il assuré.

"Une présence aimante"

Malgré la disparition de son père, Arthur H a assuré penser très régulièrement à son paternel. "Il est présent, mais les gens qui partent, à la fois, on les oublie concrètement, mais cela se transforme en des présences aimantes et inspirantes. C'est comme un esprit qui est là et avec qui je vais me connecter de temps en temps. (...) Je sens que c'est comme une force qui m'accompagne", a-t-il confié.

