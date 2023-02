INVITÉ RTL - Mika : "Il y a des gosses qui sont marqués par le foot, moi, c'était les mélodies"

Le chanteur Mika a réalisé la bande originale féerique du nouveau film d'Éric Barbier : Zodi & Tehu. Il aura fallu deux ans de travail pour imaginer, écrire et enregistrer cette B.O. qui accompagne le film. Zodi & Tehu est un film d'aventure racontant l'amitié entre un petit Berbère marocain et un dromadaire. Ça se passe du désert jusqu'aux courses de chameaux, véritable phénomène au Moyen-Orient. C'est très spectaculaire et très familial.

Il fallait une musique à la fois ample et intime pour accompagner tout ça. Ça tombe bien, Mika rêve de composer pour le cinéma, depuis qu'il a "huit ans". "Parce que, comme tous les enfants, on regarde des films et on s'attache à des histoires, à des personnages. Et il y a toujours une mélodie, une musique. Cette présence qu'on ne voit pas mais qu'on entend et qui reste vraiment gravée dans la mémoire collective", explique le chanteur.

"Il y a des gosses qui sont marqués par les Tortues Ninja ou le foot. Pour moi, c'était les mélodies, la musique de films de Spielberg, Cinema Paradiso, Ennio Morricone et de Psychose", livre Mika. Un rêve d'enfant que le chanteur aura enfin pu réaliser à l'âge de 39 ans.

