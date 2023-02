"La ballade de Souchon" revisite le répertoire d'Alain Souchon à la Comédie Française

Elles sont 5 comédiennes sur scène accompagnées par trois musiciens : guitariste, pianiste et bassiste. Elles connaissent par cœur Alain Souchon. Elles ont écouté ses chansons, regardé ses films, lu ses interviews et elles racontent sur scène l’homme, avec ses charmes et ses failles, ses passions et ses doutes. Son talent, surtout. Il a découvert la poésie à 10 ans avec les poèmes d'Apollinaire dans la bibliothèque de ses parents et s'est ensuite raconté à travers ses chansons. Il y est souvent question des filles qui le troublent. Il parait qu'il en avait peur, des filles. Qu'il faisait le singe pour qu’elles le regardent. Souchon a fini par comprendre que les filles adoraient quand il cessait de faire des efforts pour les séduire qu’il était lui-même, avec sa nonchalance, sa timidité et sa malice. Une anecdote racontée par un de ses frères : ils sont au ski à 2500 mètres d'altitude, ils sont pris dans une avalanche et Souchon, 27 ans à l’époque, crie : Maman.

Souchon est "mal en campagne", et il est "mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile", dit la chanson qui date de 1978. La fin des années 70, c'est la consécration pour Souchon.

Acclamé de partout, demandé par tous pour écrire livres, tourner des films, donner des concerts, les années 80, ne sont pas forcément les années les plus cool, contrairement aux apparences. Entre la gloire et la modestie, il est mal en star, aussi. Son port d’attache, c’est finalement Laurent Voulzy qu’il a eu la chance de rencontrer. Et réciproquement. Ensemble, ils ont traversé les tempêtes du hit parade, en faisant, tout simplement des petites chansons devenues cultes que chantent les comédiennes du Français.

Il y a de la mélancolie mais aussi un côté profond, caustique et souriant chez Alain Souchon qui est merveilleusement joué, chanté et raconté par les comédiennes du français : Coralie Zahonero, Danièle Lebrun, Claire de la rue du Can, Yasmine Haller et Françoise Gillard qui assure aussi la mise en scène de La Ballade de Souchon au studio de la Comédie française. Avec Souchon, Avec Souchon, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, la nostalgie reste ce qu’elle était, et sera toujours.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info