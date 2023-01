Le magazine Rolling Stone a classé les 200 des meilleurs chanteurs de tous les temps et parmi eux la France n'est représentée qu'une fois en la personne de Françoise Hardy. "Ce n’est pas la liste des plus grandes voix", explique la rédaction du magazine américain, "ce qui importait le plus était l’originalité, l’influence, l’étendue du répertoire de l’artiste et l’impact de leur œuvre et de leur héritage".



On y retrouve des grandes voix telles qu’Aretha Franklin (en 1ère position), Mariah Carey ou Stevie Wonder aux dix premières places du classement. Céline Dion n'y figure pas. Et en 162e position, seule et unique représentante de la France : Françoise Hardy. L'icône de la chanson française, dont les succès ont dépassé les frontières à de nombreuses reprises et dont le nom est très connu aux États-Unis, réagit pour la première fois en exclusivité sur RTL. Elle se dit "stupéfaite au plus au point" dans un entretien réalisé par e-mail.

"Bien sûr que cela me touche et me fait plaisir, quand bien même je ne mérite pas tout à fait d'être dans ce classement", a indiqué la chanteuse qui reste très humble face à ce top 200, qui fait le tour du monde.

Il ne faut pas trop faire attention à ce genre de classements Françoise Hardy

Françoise Hardy fait mieux que Billie Eilish ou Joan Baez. "C'est tout de même anormal que de bien meilleures chanteuses que moi comme par exemple Edith Piaf qui a composé La vie en rose, n'y figurent pas. Il ne faut pas trop faire attention à ce genre de classements, qui changent beaucoup d'une année sur l'autre. C'est assez incompréhensible mais très flatteur. Je ne résisterai pas à la tentation de m'en vanter. (Je plaisante.)", poursuit-elle.

Le magazine met en avant la pionnière Hardy, l'une des premières à chanter ses propres textes. "C'est important pour moi dans la mesure où le point de départ est probablement une belle chanson All over the world dont je reste fière car je l'ai en effet écrite et composée. Elle a été adaptée en anglais et a eu du succès hors de France. Mais avant moi, il y a eu, entre autres, Barbara, une immense artiste auteur-compositeur hélas peu connue à l'étranger, puis, à partir de 1972, Véronique Sanson, très grande chanteuse qui a écrit de magnifiques chansons qu'elle a toujours composées et écrites. Je ne sais pas si on la connaît sur le plan international, bien qu'elle ait vécu plusieurs années aux USA aux côtés de Stephen Stills", détaille l'icône à RTL.

Françoise Hardy s'amuse toutefois de la formule utilisée par Rolling Stone. Le magazine américain soutient que sa discographie est une preuve que "l’existentialisme sonne incroyablement élégant". "Je ne la comprends pas. Le terme 'existentialisme' évoque pour moi Jean-Paul Sartre dont je ne me suis jamais sentie proche. Mais encore une fois, j'ignore le sens prêté à l'existentialisme dans cette curieuse formule."



À la question : "Comment allez-vous ?", elle répond : "Pas bien. Les 45 radiothérapies que l'on m'a envoyées de gauche à droite du bas de la tête et les dix autres de haut en bas, ont détruit ce qui permet d'irriguer la bouche, la gorge, le nez, les oreilles, les yeux et le cuir chevelu. Je vous laisse imaginer les problèmes incurables que cela pose".

La chanteuse qui fêtera, le 17 janvier prochain, ses 79 ans assure avoir été "très émue" par la tournée commune de Jacques Dutronc et Thomas, son fils, qui vient de se terminer. Une belle aventure célébrée par un album studio dans lequel Thomas Dutronc reprend A la vie, à l'amour, la chanson de Jacques que Françoise préfère : "Je préfère quand Thomas chante ses propres chansons dont certaines me touchent au plus profond, comme Sésame, Viens dans mon île, J'suis pas d'ici, Seul, seul, seul, etc. Il a enregistré, souvent écrit et composé de merveilleuses chansons que l'on n'entend pas assez. Il a été obligé de chanter A la vie à l'amour parce que la rythmique enregistrée sans Jacques, avait utilisé sa tonalité d'origine, laquelle ne lui correspondait plus."

