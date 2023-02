Victoires de la musique 2023 : nos indiscrétions sur la cérémonie

C'est l'événement de ce 10 février à la Seine Musicale près de Paris et en direct sur France 2 : les 38èmes Victoires de la Musique. Même si la célèbre cérémonie n'a pas encore eu lieu, RTL peut déjà vous livrer quelques indiscrétions afin de savoir la forme que prendra cette soirée naturellement musicale.

C'est Calogero - président d'honneur cette année - qui ouvrira le bal avec son titre Je joue de la musique. Celui qui est devenu l'un des patrons de la chanson remettra une Victoire d'honneur à Serge Lama. Serge Lama qui aura 80 ans le 11 février et qui avait annoncé sur RTL, en septembre, qu'il mettait un terme à sa carrière... Trois jeunes chanteuses - dont Élodie Frégé - interprèteront un medley de ses succès.

Autre hommage, à Régine, décédée en mai dernier. Selon nos informations, Clara Luciani reprendra Les p'tits papiers.

Nous en savons aussi un peu plus sur les prestations des nommés : Stromae - grand favori avec quatre citations - a convié une chorale bulgare pour L'Enfer. Orelsan - nommé 3 fois - a prévu une imposante mise en scène bucolique et enfantine pour son titre La Quête. Angèle - trois nominations - chantera Le temps fera les choses. Elle est déjà assurée de repartir avec un prix : celui de la Victoire de l'Album féminin le plus streamé. Juliette Armanet enflammera la scène - au sens propre - avec sa Flamme. La révélation November Ultra a reconstruit sa chambre. Le trio Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye a convié une soixantaine de personnes à ses côtés. La production travaille depuis un mois et demi sur ces prestations imaginées spécialement pour les Victoires. Plus de 20 lives sont prévus.

Les Victoires de... la Belgique

On remarque un sacré rajeunissement chez les nommés d'ailleurs cette année. C'est Grand Corps Malade qui est le doyen et il n'a que 45 ans. Les votants n'ont pas retenu Stephan Eicher, Benjamin Biolay ou encore Zazie. La sélection est très jeune. Selon nos calculs, la moyenne d'âge des nommés est de 32 ans. Quasi-égalité d'hommes et de femmes. Elles dominent même dans la plus prestigieuse des catégories, celle de l'Album, 3 sur 5 nominations. Autre statistique, 10 des 31 nominations sont squattées par des artistes belges. Le plat pays en force avec Stromae, Angèle, et les révélations Mentissa et Pierre de Maere, 21 ans seulement et qui est nommé deux fois.

