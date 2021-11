Deezer : Jul, Naps, Dua Lipa... Qui sont les artistes les plus écoutés en France en 2021 ?

Jul, Naps, Dua Lipa, SCH... La plateforme Deezer a dévoilé ses artistes les plus écoutés en France en 2021. Du côté des artistes masculins, le top 10 est occupé exclusivement par des rappeurs. On retrouve à la tête des artistes masculins les plus écoutés de l’année, le Marseillais Jul puis Ninho, SCH, Naps, Booba ou encore Djadja & Dinaz, Damso et PLK.

Du côté du top 10 des artistes féminines les plus écoutées, c'est la Britannique Dua Lipa qui trône en tête suivie par Aya Nakamura, Sia, Billie Eilish, Vitaa ou encore Angèle. Au sommet des titres les plus écoutées en France en 2021, on retrouve La Kiffance de Naps, Petrouchka de Soso Maness (feat PLK), Bande organisée du collectif 13 Organisé, Dance Monkey de la chanteuse australienne Tones and I ou encore Fever de Dua Lipa et Angèle.

Les albums les plus écoutés de l’année sur Deezer en France sont là encore des albums de rap avec JVLIVS II de SCH, M.I.L.S 3 de Ninho, ULTRA de Booba, QALF infinity de Damso. L'album Deux frères de PNL sorti pourtant en 2019, figure à la 10e place de ce classement.

RTL au top des podcasts

Deezer a également publié la liste des podcasts les plus écoutés de l’année en France. Liste où on retrouve trois créations de RTL : Les Grosses Têtes, premier du classement, L'heure du crime (7e) et Laurent Gerra (10e).