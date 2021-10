Jean-Jacques Goldman : Spotify et Deezer dévoilent leurs chiffres d'écoute

La discographie de Jean-Jacques Goldman est disponible en streaming depuis deux ans. RTL vous révèle les premières statistiques des principaux acteurs du secteur. Sur les principales plateformes, Deezer et Spotify, Goldman s'est hissé parmi les artistes les plus populaires. Son entrée dans leurs catalogues n'a pas été un feu de paille.

Chez Deezer, "sa discographie a enregistré une progression de 11% des streams" en deux ans. 60% sont des auditeurs sont des hommes, 40% des femmes. Quand la musique est bonne, Je te donne et A nos actes manqués étant les chansons les plus plébiscitées.

Chez le géant Spotify, 1.2 million auditeurs l'écoutent chaque mois. Nicolas du Roy, directeur éditorial de Spotify France, détaille les chiffres secrets de Jean-Jacques Goldman. "On a un équilibre : 50% d'hommes et 50% de femmes. 30% des auditeurs de Jean-Jacques Goldman sur Spotify ont entre 18 et 27 ans et 70% ont plus de 28 ans. Autre chiffre extrêmement intéressant c'est que les pays étrangers à la France représentent plus d'un tiers des écoutes de Jean-Jacques Goldman. Après la France, c'est la Belgique, la Suisse, le Canada, l'Allemagne et les États-Unis où l'on écoute énormément Jean-Jacques Goldman.

Ce qui est intéressant aussi, c'est la répartition des écoutes dans la semaine. On écoute Jean-Jacques Goldman beaucoup le samedi. C'est familial ou alors c'est le samedi soir quand les gens font la fête. Un Jean-Jacques Goldman ça fait toujours plaisir. La chanson la plus écoutée c'est Je te donne, puis Quand la musique est bonne et la troisième c'est Au bout de mes rêves.

Les chiffres sur Deezer

Top titres

1 - Quand la musique est bonne

2 - Je te donne

3 - A Nos actes manqués

4 - 4 mots sur un piano

5 - Là-bas

6 - Puisque tu pars

7 - Envole moi

8 - Né en 17 à Leidenstadt

9 - Il changeait la vie

10 - Bonne idée

Top playlists

1 - 100% Jean Jacques Goldman

2 - Bleu Blanc Hits 80

3 - Alors on chante

Top territoires

1 - France (métropolitaine)

2 - Irlande

3 - Belgique

4 - Suisse

5 - Réunion

Top ville

1 - Paris

2 - Lyon

3 - Dublin

4 - Bordeaux

5 - Lille

Genre

40,05% de femmes

59,95% d’homme

Âge

moins de 18 ans : 3,1%

18-25 : 15,06%

26-35 : 22,57%

36 - 45 : 30,15%

46 - 55 : 19,55 %

plus de 55 ans : 9,58%

Comment les utilisateurs écoutent-ils l'artiste ?

1 - En playlist : 33,05%

2 - Via Flow ou un Mix : 14,79%

3 - Via leur page favoris : 14,41%

4 - Via la page artiste : 13,25%

5 - Via la page album : 12,28%

6 - Via les applications partenaires : 12,21%

Les chiffres sur Spotify

Les trois chansons préférées des abonnés

1 - Je te donne

2 - Quand la musique est bonne

3 - Au bout de mes rêves



Nombre d'auditeurs qui écoutent Jean-Jacques Goldman par mois : 1.2 million



Pic d'écoute des chansons de Jean-Jacques Goldman : le samedi (115.000 écoutes dans le monde contre 90.000 en moyenne en semaine)



Genre

48% de femmes

47% d’homme



Âge

18-22 : 13%

23-27 : 17%

28 - 34 : 20%

35 - 44 : 20%

45 - 59 : 22%



Pays où l'on écoute le plus Jean-Jacques Goldman

1 - France

2 - Belgique

3 - Suisse

4 - Canada

5 - Allemagne

6 - États-Unis

7 - Pays-Bas

8 - Espagne

9 - Royaume-Uni

10 - Luxembourg



Villes où l'on écoute le plus Jean-Jacques Goldman

1 - Paris

2 - Lyon

3 - Bruxelles

4 - Lille

5 - Marseille

6 - Bordeaux

7 - Zurich

8 - Nantes

9 - Rennes