Quand Annie Cordy reprenait "L’hôtesse de l’air" de Jacques Dutronc

publié le 07/09/2020 à 11:40

On est nombreux, on est trois générations à pouvoir dire merci à Annie Cordy. Merci de nous avoir diverti pendant près de 70 ans, à chaque apparition dans les postes de télé ou de radio. Amuser la galerie aussi longtemps, avec autant d’énergie et autant d’abnégation, ça force le respect ! Il faut du talent et beaucoup de travail pour faire le clown en laissant ses tracas au vestiaire, Annie Cordy savait le faire...

Nous vous proposons d’écouter sa dernière fantaisie musicale. Elle est cachée dans un album collégial sorti en 2015 dont Jacques Dutronc était à l’origine. Pour ses 70 ans, Dutronc avait demandé à ses amis de reprendre ses chansons. L’album, qui est sorti 2 ans plus tard, s’appelle Joyeux Anniversaire M’Sieur Dutronc et Annie Cordy était de la partie ! Jacques Dutronc l’aimait beaucoup, il admirait la saltimbanque qu’elle était, et pour cet album, il lui avait proposé d’enregistrer sa version de la chanson coquine L’hôtesse de l’air… Annie Cordy avait alors 85 ans, et elle s’en est donnée à cœur joie.

Annie Cordy s’amusait encore follement, elle savait manier l’ironie. Cette chanson L'hôtesse de l'air date de 1970, c'est un des rares morceaux que Dutronc et son parolier Claude Lanzmann ont écrit côte à côte. Ils avaient pour habitude de s'enfermer chacun dans une pièce et ils se faisaient passer les feuilles sous les portes, mais ce titre-là, ils l'ont écrit ensemble dans la station de sport d'hiver de Valberg, dans le Parc du Mercantour. Finalement pas très loin de Vallauris, là où Annie Cordy est décédée ce vendredi 4 septembre 2020.