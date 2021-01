David Bowie : découvrez sa sublime reprise de "Mother" de John Lennon

publié le 08/01/2021 à 09:36

Ce dimanche 10 janvier marquera les 5 ans de la disparition de David Bowie. Et ce 8 janvier, Bowie aurait eu 74 ans. Son entourage a choisi de célébrer cet anniversaire en dévoilant cette nuit 2 titres inédits du chanteur.

Il s’agit de 2 reprises que Bowie a enregistrées à la fin des années 90. Une reprise du titre de Bob Dylan Tryin to get to Heaven et une reprise d’un titre de John Lennon : la chanson Mother, qui ouvre son premier album solo.



David Bowie admirait John Lennon : en 1973, il parlait déjà de cette chanson Mother en interview, mais ce n’est qu’en 1997 qu’il avait décidé de proposer sa propre version, Bowie avait enregistré une première maquette dans sa maison aux Bahamas, et l’avait finalisée à New York avec son fidèle producteur Tony Visconti. Mother est un titre qui collait à la peau de Lennon, orphelin de mère à l’âge de 18 ans, abandonné par son père qui était marin, il avait choisi de crier leur absence dans cette chanson. Bowie, lui, n’avait rien connu de tout ça : ses parents l’avaient toujours poussé et soutenu. Il s’empare de la chanson avec beaucoup de respect et de classe.

> Mother

Cette reprise de John Lennon signée Bowie aurait dû figurer il y a 20 ans sur un album hommage, mais Yoko Ono avait annulé le projet, et le disque n’était finalement jamais sorti. Cet inédit de Bowie, je le dis pour les collectionneurs, ainsi que l’autre inédit dévoilé cette nuit (sa version d’une chanson de Bob Dylan) sont gravés sur un vinyle qui sort aujourd’hui en édition très limitée.