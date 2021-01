"Diamonds" de Rihanna : un tube planétaire écrit en un temps record

publié le 12/01/2021 à 22:00

Premier extrait du 7e album de Rihanna, Unapologetic, sorti en septembre 2012, Diamonds a tout de suite rencontré un énorme succès. Le tube de la chanteuse barbadienne est entré sans attendre à la première place des tops du monde entier. En France, elle restera numéro 1 pendant 3 semaines d’affilée, et ne quittera le top qu’au bout de 163 semaines. Un succès planétaire d'autant plus fou quand on connaît la vitesse à laquelle fut écrite cette chanson.

C'est la chanteuse australienne, Sia, qui s'est occupée de l'écriture. Un texte écrit en seulement… 14 minutes ! Le producteur de l’album raconte que Sia a écrit la chanson alors que sa voiture attendait dehors. Celle qui a notamment collaboré avec David Guetta sur de nombreux tubes, avait à ce moment là son manteau et son sac à main sur les genoux. Elle a écouté la musique, et s'exclama tout de suite : "brille comme un diamant". Elle a alors commencé à écrire, et 14 minutes plus tard, le texte était fait.



Lorsque Rihanna a écouté la version chantée par Sia, elle a tellement été séduite qu’elle a reproduit les intonations à la lettre, au point que lorsque Sia a, elle, entendu la version définitive, elle a cru qu’il s’agissait encore de sa voix. À ce jour, le titre comptabilise plus d’un milliard et demi de vues sur Youtube, et s’est vendu à travers le monde à plus de 7,5 millions d’exemplaires.