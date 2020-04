Daft Punk signera la musique du film "Occhiali Neri" de Dario Argento

publié le 28/04/2020 à 13:20

Le futur du duo masqué Daft Punk va-t-il s'écrire au cinéma ? Depuis leur album de 2013 Random Access Memories, les deux Français sont restés très discrets. Si un cinquième album n'est toujours pas d'actualité, les fans vont pouvoir découvrir de nouvelles créations dans les salles obscures.

Le réalisateur italien Dario Argento célèbre pour ses films Suspiria, Inferno, Phenomena ou encore Ténèbres, a fait appel aux Daft Punk pour s'occuper de la bande originale de son prochain long métrage : Occhiali Neri. "Les Daft Punk signent la bande originale a révélé le réalisateur dans un interview au quotidien italien La Repubblica. Ils admirent mon travail et connaissent ma filmographie. (...) C’est par des amis à eux qu’ils ont appris que je préparais un nouveau film et ils m’ont téléphoné pour me dire qu’ils voulaient travailler avec moi. On s’appelle régulièrement depuis et ils sont enthousiastes. Ils doivent m’envoyer les premiers morceaux rapidement et ils ont prévu de venir à Rome dès que cela sera possible".

Ce n'est pas la première fois que le duo signe la musique d'un film. A la fin des années 2000, Daft Punk a composé par exemple 6 morceaux pour le film de Disney Tron : L'Héritage. Une histoire très technologique qui colle naturellement avec le style Daft Punk. Pour les créations d'Argento, ils devront illustrer musicalement un thriller horrifique qui n'hésite pas à injecter une certaine dose d'érotisme.