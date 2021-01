Jean-Louis Aubert : sa rencontre aux Caraïbes qui a inspiré le tube "Les plages"

publié le 27/01/2021 à 22:00

Paru sur le premier album solo de Jean-Louis Aubert, Plâtre et ciment, le tube Les plages sort en 1987. Quelques mois plus tôt, le 21 avril 1986, le groupe Téléphone se sépare, après 10 ans d’existence et plus de 6 millions d’albums vendus. Pour échapper à l'ambiance pesante de cette séparation, celui qui se remet aujourd'hui d'une opération du cœur, décidé à l'époque de changer d’air et embarque avec quelques amis pour les Caraïbes.

Son voilier jette l’ancre pour quelques jours sur l’ile de la Dominique, un petit coin de paradis pour les voyageurs, mais dont les habitants vivent souvent dans une grande pauvreté. Le chanteur raconte que chaque jour, un enfant accostait le voilier en pirogue pour supplier les vacanciers de l’emmener en France avec eux. Assis près d’un vieil homme sur la plage, Jean-Louis Aubert se demande alors comment était-il possible de vouloir quitter un lieu si paradisiaque. Le vieil homme lui a répondu qu'ils souhaitent tous partir un jour, mais qu'ils finissaient tous par rentrer, car c’est là qu’ils étaient nés.



Cette rencontre lui inspirera cette chanson Les plages, qu’il intègrera à son premier album solo Plâtre et ciment avec les autres titres qu’il avait au départ prévu pour un nouvel album de Téléphone... En studio, il retrouve son grand copain Richard Kolinka, le batteur de téléphone, et avec Daniel Roux à la basse, la claviériste Marine Rosier et le percussionniste Feedback, ils formèrent le groupe "Jean-Louis Aubert ‘n’ Ko". Le disque Plâtre et ciment, porté par le premier single Juste une illusion se vendra à plus de 150 000 exemplaires.

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

Les plages, Jean-Louis Aubert

Big yellow taxi, Joni Mitchell (Green Week)

Heartbreak hotel, Elvis Presley

Focus :Bob Marley

Journal de la musique



Invité :

Bertrand Lamblot : les secrets du métier de producteur