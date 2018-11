publié le 06/11/2018 à 12:44

Elle revient avec brio. Mireille Mathieu publiera vendredi 9 novembre 2018 son nouvel album, intitulé Mes classiques. Un disque enregistré en République Tchèque. Mireille Mathieu s'est offert l'Ensemble symphonique de Prague.



90 musiciens pour réinventer 18 airs mythiques de la musique classique. Elle chante sur du Brahms, Fauré, Schubert, Offenbach, Mozart, Verdi, Haendel... C'est culotté. Des instrumentaux célèbres auxquels la chanteuse a ajouté des textes inédits. Claude Lemesle signe les paroles des titres français. Sur le piano concerto n°1 de Tchaïkovski, elle nous étonne avec Le premier regard d'amour (cette chanson ouvre ce nouvel l'album).

"J'ai été bercée par l'opéra.(...) J'ai toujours rêvé de faire un CD double vinyle de musique classique. (...) Je l'ai dédié à ma maman. Cette musique a été quelque chose de libérateur lorsque ma maman est décédée", a confié l'artiste de 72 ans.

Mireille Mathieu a découvert les airs classiques bien avant la chanson. Son père - Roger Mathieu - entonnait souvent des opéras à la maison. "Mon papa était un ténor. Avec toute la famille on l'écoutait chanter. (...) Mon papa allait à l'opéra d'Avignon", s'est rappelée la chanteuse.

"Mes classiques" sort vendredi 9 novembre Crédit : Sony Music Entertainment

"Je suis une personne très disciplinée"

Dans ce nouveau disque, Mireille Mathieu chante en sept langues. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle celui-ci paraît simultanément dans de nombreux pays. "Je trouve que c'est très enrichissant et gratifiant de chanter dans la langue d'un pays qui est différent du mien. Chanter en italien c'est superbe, tout comme chanter en russe ou bien en allemand.(...) Ce projet musical est un CD de mélodie classique, c'est 'Mireille Mathieu ma voix'. C'est surtout un CD avec mes émotions et surtout avec ce que je ressens".

> Mireille Mathieu - Ave Maria (Official Video)

L'an prochain elle célébrera ses 55 ans de carrière. Sa voix est toujours autant sidérante puisqu'elle ne bouge pas avec le temps. "Je suis une personne très disciplinée, je dors beaucoup car je me produis régulièrement sur scène. J'ai une certaine alimentation et surtout je ce vocaliser et surtout travailler", a-t-elle confié au micro de RTL.



Mireille Mathieu repartira en tournée dès le mois de mars 2019 en Russie, en Ukraine et au Liban. Aucune date n'est prévue en France pour le moment.