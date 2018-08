publié le 24/08/2018 à 11:32

C'est une véritable globe-trotteuse. Mireille Mathieu, qui a fêté ses 72 ans le 22 juillet 2018, est une acharnée de travail. Elle donne des concerts chaque année aux quatre coins du globe. L'interprète de La Dernière Valse, a publié une nouvelle compilation, fin 2017. Pour l'occasion, la chanteuse évoque ses débuts dans le milieu de la musique.



"Toute petite, je chantais à l'école et à l'Église, mais aussi chez moi parce que mon papa avait une voix de ténor (...) J'éprouvais un immense plaisir, c'était un rêve d'enfant de devenir chanteuse, je ne savais que cela allait se concrétiser", explique-t-elle au micro de RTL. Plus tard, lors d'une audition, tout commence pour elle.

"Il y avait des radios-crochet dans le quartier, à Avignon, j'ai chanté et j'ai été très mauvaise. Je l'ai fait trois fois, puis la dernière fût la bonne. Je me suis présentée au Jeu de la chance et là tout a débuté pour moi. J'ai alors rencontré mon manager, Johnny Stark", se souvient la chanteuse.

Mireille Mathieu publiera cet autonome 2018, un disque où elle revisite de grands airs classiques. Un projet sur lequel l'artiste travaille depuis des mois avec l'Orchestre symphonique de Prague.

