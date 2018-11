A La Bonne Heure avec Mireille Mathieu

publié le 22/11/2018 à 12:30

Elle a vendu 200 millions de disques en 54 ans de carrière ! Après Made in France en 2017, regroupant toutes les grandes chansons françaises connues dans le monde, Mireille Mathieu revient aujourd'hui un nouvel album intitulé Mes Classiques. Dans cet opus publié le 9 novembre dernier, la chanteuse revisite les plus grands airs classiques composés par Tchaïkovski, Mozart, Brahms, Schubert, Fauré, Haendel... et réalise enfin son rêve d'enfant.

"Mes classiques", le nouvel album de Mireille Mathieu

Mes classiques, est le 44e album studio français de Mireille. Il se compose de 18 titres chantés en 7 langues (français, allemand, russe, italien, espagnol, latin, anglais) avec souvent des textes inédits écrits par le paroliers Claude Lemesle. Dans cet album, la chanteuse, qui a fêté ses 72 ans le 22 juillet dernier, est accompagnée par les 90 musiciens de l'Ensemble Symphonique de Prague.

Le premier regard d'amour, sur une composition originale de Tchaïkowski, est le premier single extrait de l'album. Dans cette chanson, Mireille Mathieu y parle de maternité. L'interprète de Bravo tu as gagné reprend également l'Ave Maria de Schubert mais aussi la version originelle d'Amazing Grace, le célèbre cantique chrétien de William Walker composé en 1835. Pour les deux clips qui accompagnent l'album, le président tchèque Milos Zeman a ouvert le château des rois de Bohème, à Prague, spécialement pour la chanteuse.

Enregistré à Prague en juillet 2017 aux Smechy Studios, Mes classiques a été mastérisé aux célèbres Abbey Road studios de Londres.

> Mireille Mathieu - "Le premier regard d'amour"

Mes classiques est un album important pour Mireille. La chanteuse a récemment confié que son enfance avait été bercée par de grands airs d'opéra. "Mon papa avait une voix de ténor. A la maison, il chantait souvent Carmen, Tosca et beaucoup d'autres" a-t-elle expliqué. Après la mort de sa mère Marcelle en 2016, celle qui est sans doute l'une des chanteuses françaises les plus connues au monde, a été affectée par cette disparition. Suite aux conseils d'un de ses proches, Mireille Mathieu s'est donc mise à écouter et chanter des œuvres classiques, comme une sorte de thérapie. Aujourd'hui, elle dédie l'album à sa mère...



Mireille Mathieu donnera bientôt une série de concerts en Allemagne, en République Tchèque ou encore à Moscou en Russie. Aucune date française n'a été programmée pour le moment.

> Mireille Mathieu - "Ave Maria"

