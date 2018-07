Christophe Willem : "À Rio, tout m'a inspiré pour mon album, c'est un électrochoc"

publié le 28/09/2017 à 10:18

Rio est le disque qui marque les dix ans de carrière de Christophe Willem et qui partage avec Inventaire - son tout premier enregistrement - un éclectisme assumé et débridé. L'artiste passe d'une ballade à un titre pop, du piano aux sonorités électro. Son talent d'interprète est le fil conducteur. Jamais Christophe Willem n'a autant écrit sur un album et pourtant jamais il n'a aussi peu parlé de lui. Ce voyage à Rio donne pourtant de nouvelles clés pour mieux le cerner.



Ces douze nouveaux morceaux, Christophe Willem les a composés avec Aurélien Mazin, son directeur musical en tournée. Il y a du coup une énergie scénique bienvenue, côté paroles, le chanteur a coécrit la plupart des titres avec Igit, chanteur à chapeau, vu dans The Voice.

Il y a un an, Christophe Willem est parti à Rio, au Brésil, en plein Jeux olympiques. Un voyage qui est le point de départ de cet album. "J'avais déjà composé la partie musicale de l'album et en arrivant là-bas, tout m'a inspiré. C'est un électrochoc qui n'est pas forcément lié à la ville, mais il y a une espèce de lâcher prise et une distance par rapport à ce qu'on vit. On se rend compte qu'à Rio, les gens n'ont pas le luxe d'anticiper l'avenir", confie l'artiste.





Une urgence de vivre et d'aimer dans "Rio"

"Puisque la vie ne fait pas crédit [...] Comment ralentir le tempo ?", demande Christophe Willem dans une chanson. L'urgence de vivre est très présente dans Rio : "C'est un album où j'observe beaucoup les choses, mais je m’inclus dans la société. Là, j'avais envie de m'exprimer et de m'adresser aux gens qui avaient envie d'écouter l'album (...) Mon envie, c'est juste de faire de la musique et de ne pas jouer la star", poursuit-il.



Il y a aussi l'urgence d'aimer et de s'aimer dans Rio. "Être hors-norme, ça fait d'mal à personne", chante Chirstophe Willem dans Vivement qu'on vive, l'une des deux chansons du disque signées Zazie. La chanteuse apparaît aux crédits de tous les disques de Christophe Willem, excepté Prismophonic. "C'est un interprète hors pair", explique la coach de The Voice à RTL. C'est important pour moi qu'elle ait un regard sur cet album".

La pochette du nouvel album de Christophe Willem, "Rio" Crédit : Sony Music / Jive