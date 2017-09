publié le 15/09/2017 à 13:35

Nouvelle recrue côté coachs dans The Voice. Pour la septième saison du télé-crochet de TF1, Pascal Obispo va prendre place dans le célèbre fauteuil rouge aux côtés de Zazie, Florent Pagny et Mika. C'est justement son confrère britannico-libanais qui s'est exprimé au sujet de cette arrivée.



"Je connais son travail et il a écrit énormément de choses, a souligné Mika, interrogé à ce sujet par Non Stop People. On s'est croisé deux fois, je ne le connais pas vraiment et j'ai entendu que c'est un personnage. On verra, on va se connaître sur le plateau de The Voice et ce qui arrivera arrivera".

Quant à la poursuite de sa participation en tant que coach de l'émission, le chanteur de Grace Kelly a assuré qu'il veillerait toujours à ne pas devenir caricatural. "Moi, pour The Voice, je le fais avec une règle. Quand je le fais, je ne dois pas changer. Et le moment où je sens qu'il y a une tension qui va me diriger dans une sorte de caricature de moi-même, c'est là où je vais me déconnecter tout de suite", a expliqué Mika.