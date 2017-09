publié le 21/09/2017 à 09:46

À New York, Brigitte Macron a son propre agenda. Parallèlement aux entrevues diplomatiques de son époux dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU, l'ancienne professeure de français a visité une école bilingue. Au micro de M6, elle a évoqué son statut : "J'ai qu'une envie : ne pas être vaine. Je veux être utile et je veux voir comment l'être au mieux. C'est la raison pour laquelle je prends un peu de temps. Je fais beaucoup de terrain. J'aime le terrain, j'en ai toujours fait. Ici, je suis sur mon terrain, celui de l'éducation".



Deux jours auparavant, dans une interview à la chaîne américaine CNN, Emmanuel Macron se confiait sur le rôle de son épouse. "C'est mon point d'ancrage. Quelqu'un avec des convictions profondes, qui vous connaît pour ce que vous êtes, qui vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous représentez, votre fonction et les honneurs. (...) L'amour fait partie de ma vie et de mon équilibre personnel".

Depuis le 21 août, Brigitte Macron dispose d'un rôle officiel encadré par une "charte de transparence" établie par l'Élysée. Ce texte précise les thèmes d'action et les moyens attribués (deux conseillers, un secrétariat, aucune rémunération ni de budget propre) à l'épouse du président de la République. Il lui reconnaît aussi un "rôle de représentation", notamment pour les réunions internationales, mais aussi de "supervision" pour les réceptions au Palais de l'Élysée.