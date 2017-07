Christophe Willem et Yvan Cassar invités de la première heure

publié le 10/07/2017 à 01:01

Pour la trente troisième édition, les Francofolies de La Rochelle invitent Christophe Willem et Yvan Cassar pour une création exceptionnelle, un hommage inédit à Michel Berger, disparu il y a maintenant 25 ans. Nos deux artistes revisiteront à leur manière le répertoire du créateur de Starmania et quelques unes des plus belles chansons de notre patrimoine. Une carte blanche aux Francofolies, un spectacle unique et exclusif à ne pas manquer ! Rendez-vous le 13 juillet au grand théâtre, scène Sacem à La Rochelle.

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning.

Cette nuit Christophe Willem et Yvan Cassar évoquent leur rencontre, leurs futurs projets, des confidences au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

Le nouveau single de Christophe Willem : Marlon Brando

> Christophe Willem - Marlon Brando (audio) [extrait]

La playlist de Christophe Willem et d'Yvan Cassar

1- France Gall - Cézanne peint

2- Christphe Willem - Marlon Brando

3- Massive Attack - Teardrop

4- Joni Mitchell - Both side now (version symphonique)