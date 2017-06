Julien Clerc, Christophe Willem et Lisandro Cuxi dans l'actualité musicale

publié le 16/06/2017 à 10:55

Sept mois après la sortie de son best-of, Julien Clerc dévoile ce matin une chanson inédite, premier extrait de son prochain album à paraître en octobre ou novembre. Un disque qui succédera à Partout la musique vient paru en 2014. Un opus qui avait un petit peu dérouté ses fans avec un son très anglais, très rock. Trois ans plus tard, Julien Clerc revient avec un titre qui résume en 4 minutes la quintessence de son style. C'est du pur Clerc et cela sonne quand même moderne.



Et pour cause, c'est Calogero qui a réalisé ces nouvelles chansons. Le premier single s'intitule Je t'aime etc, c'est beau, c'est addictif, c'est de la grande chanson française. "Je la trouve un peu électrisante, un peu emballante. Elle a quelque chose de primaire au niveau de l'enthousiasme, c'est ce qui m'a plu quand je l'ai entendu tout de suite", explique Julien Clerc à RTL.

Il s'est entouré de plusieurs auteurs. Des fidèles comme Maxime Le Forestier ou Carla Bruni. Et beaucoup de nouveaux à l'image de Vianney, Brigitte Fontaine, Marie Bastide - compagne de Calogero - ou Vincent Ravalec. Julien Clerc débutera le 23 novembre une longue tournée anniversaire. Un tour de chant qui marquera ses 50 ans de carrière, Julien Clerc a donc imaginé un concept. "On peut parler de spectacle à la carte, je vais me débrouiller pour travailler un très grand nombre de chansons en amont et pouvoir faire choisir les gens chaque soir. C'est ce que nous avons déjà commencé à faire au Canada, les gens réagissent très très bien et c'est très amusant à faire", résume l'artiste.

"Marlon Brando" de Christophe Willem

Dix ans après l'immense succès d'Inventaire, Christophe Willem peaufine actuellement son cinquième album, un disque en forme de retour aux sources. Après le minimaliste Paraît-il sorti en 2014, le chanteur de 33 ans promet une collection de chansons plus éclectique. Sortie prévue le 29 septembre et défendu dès aujourd'hui par un titre léger, Marlon Brando, qui donne la pêche. Une chanson très réussie et pleine d'autodérision, c'est le Willem qu'on aime. "Je voulais que ce premier single-là soit quelque chose d'assez léger, par rapport justement au reste de l'album, qui traite par moments de sujets un peu plus sérieux", explique Christophe Willem. Dans ce prochain album, il y aura une chanson qui s'appellera Copacabana et deux titres inspirés des attentats. Christophe Willem prévoit une nouvelle tournée en 2018

Lisandro Cuxi de "The Voice 2017" présente son nouveau single

Six jours seulement après sa victoire dans la sixième saison de The Voice, Lisandro Cuxi propose déjà à son public une chanson inédite. Le tout premier single d'un album à paraître à la rentrée. Le jeune homme de 17 ans a fait le choix d'une pop calibrée qui manque un poil d'originalité. La chanson s'appelle Danser, elle évoque ses origines cap-verdiennes. Lisandro part en tournée dès dimanche 18 juin avec la troupe de The Voice et son album est prévu à la rentrée.