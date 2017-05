publié le 27/05/2017 à 22:47

C'est un coup dur pour les fans de Marvin Dupré. Grand favori de The Voice 2017 depuis les auditions à l'aveugle, le jeune homme a été éliminé par sa coach Zazie lors du second prime à la télévision. Une décision que les fans ne comprennent pas.



Nicola Cavallero a été sauvé par le public et Matthieu choisi par Zazie. Très vite, les internautes ont réagi à cette élimination qu'ils trouvent, pour certains, "injuste", tandis que d'autres twittos n'ont pas hésité à écrire qu'ils ne suivront plus The Voice 2017 sans Marvin Dupré.

D'abord dans l'équipe de Mika, Marvin Dupré avait été sauvé par Zazie lors de l'épreuve ultime grâce au "vol de talent". Le jeune homme avait donc continué de faire forte impression sur la scène. Il possède déjà une solide base de fans sur les réseaux sociaux qui le soutiennent à chaque étape de l'aventure. Et lorsque Zazie décide le 27 mai de l'éliminer, ils sont là pour soutenir leur talent et fustiger la coach.

Et voilà encore une fois Zazie choisit son protégé. Elle est ridicule jusqu'au bout à éliminer les meilleurs.. Déjà Emmy-Liyana.. #TheVoice — Quentin P. (@QuentinPsq) 27 mai 2017

GROSSE BLAGUE?! MARVIN QUI PART BON BAH GO PLUS REGARDER THE VOICE #TheVoice — Sofiane (@SofianeMusique) 27 mai 2017

À grands renforts de lettres en majuscules et de points d'exclamation, les fans de Marvin Dupré n'ont pas mâché leurs mots. L'artiste avait interprété une reprise du Paradis Blanc de Michel Berger au piano. Mais le public et Zazie ont préféré Nicola Cavallaro et Matthieu.

MAIS MARVIN BORDEL MAIS POURQUOI ???? JE SUIS DANS L'INCOMPRÉHENSION #TheVoice — morgane ¿ (@_jcke) 27 mai 2017

@TheVoice_TF1 @MarvinDupre @cavallaronic @MatthieuBaronne Tropp degoutée pour @MarvinDupre

Il était pour moi le gagnant de the voice.

Dommage pour la tournée qui ne sera pas aussi bien sans lui :-( — Gaelle !! (@oxxia) 27 mai 2017