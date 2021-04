publié le 30/03/2021 à 22:00

Il est l'un des albums les plus vendus de tous les temps, avec plus de 50 millions d'exemplaires. Nous sommes en 1979, AC/DC, formé 6 ans plus tôt par les frères Young à Sydney en Australie, cartonne partout dans le monde, avec leur album Highway to Hell qui vient tout juste de sortir.



Le groupe s’apprête à retourner en studio pour travailler sur un nouvel album. Mais le 19 février 1979, tout s’arrête. Au petit matin, Bon Scott, le chanteur du groupe, est retrouvé, inanimé, dans une Renault 5, garée dans une rue de Londres. Très vite, il est conduit à l'hôpital. Mais c’est trop tard. Bon Scott est officiellement mort d’une intoxication alcoolique.



La veille, Bon Scott avait travaillé avec son ami, Bernie Bonvoisin, le chanteur de Trust, sur la version anglaise de l’album Répression. Puis il était parti en virée dans les clubs de Londres.

La mère de Bon Scott les pousse à continuer

AC/DC, choqué par la nouvelle, pense dissoudre le groupe, mais c’est la mère de Bon Scott elle-même qui va les dissuader : elle leur dit que continuer est le meilleur moyen d’honorer sa mémoire.



Alors, le groupe australien recrute un nouveau chanteur, Brian Johnson. AC/DC part à Nassau, aux Bahamas, enregistrer ce nouvel album. Un album en hommage à leur compagnon mort : Back in Black, avec sa pochette entièrement noire en signe de deuil. Un véritable succès, puisqu'il deviendra le 2e album le plus vendu, après Thriller de Michael Jackson.