et Paola Guzzo

publié le 04/09/2019 à 10:31

Un peu plus de trois ans après L'attrape-rêves, Christophe Maé s’apprête à sortir un cinquième album baptisé La vie d'artiste. Le premier single qui en est issu est sorti ce 4 septembre 2019 et s'intitule Les gens.



C'est un disque qui marque un tournant dans la carrière du chanteur de 43 ans, dans lequel il assume pleinement son amour de la chanson française. Il propose de beaux textes et des mélodies épurées, loin de l'époque où il sortait Il est où le bonheur.

Le titre de son nouveau single, Les gens a été co-écrit avec son parolier Paul École, pour rendre "hommage aux gens", selon l'artiste qui s'est exprimé au micro de RTL. L'idée lui est venue grâce à un post Instagram de Line Renaud dans lequel elle écrivait "les gens du nord, les gens du sud...".

La vie d'artiste sortira le 25 octobre 2019, et Christophe Maé partira ensuite en tournée dès le 5 mars, et sera à Bercy le 4 décembre 2020.

> Les gens