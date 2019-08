publié le 30/08/2019 à 09:15

L'actualité transpire forcément chez tout le monde, y compris dans les nouvelles chansons de Laurent Voulzy. Invité exceptionnel de RTL pour venir parler de son album événement Âme Fifties, le chanteur a tenu à parler très librement de notre monde contemporains et de ses bouleversements : écologie, présidents, Brexit... Aucun sujet n'est tabou.

"On est tous très inquiets pour la planète, on est émus d'avoir un président aussi talentueux, si jeune et en même temps qui se fait taper sur les doigts toute la journée", commence Alain Souchon en évoquant l'actuel président de la République Emmanuel Macron.

"'Petite tapette, on va te couper la tête', c'était marqué dans la rue de Rennes à côté de chez moi, se souvient-il. Ça me choque. Et en même temps... c'est drôle ces parcours. C'est émouvant ces parcours. Ces gens si brillants, si intelligents, si cultivé, qui se retrouvent si jeune là... C'est un roman. De toute façon, c'est romanesque la vie de nos présidents. Que ce soit Mitterrand, Chirac, Hollande... Ce sont des gens tellement brillants..."

"Sur la politique, je l'ai trouvé parfois arrogant. Bien sûr, c'est parce qu'il est jeune. Mais c'est assez magnifique de voir ce jeune garçon à la tête d'un État important comme ça. Vous savez aujourd'hui, la politique c'est difficile de faire des compliments. François Hollande on disait 'qu'il s'en aille, qu'il s'en aille'. Moi j'étais là du temps du général de Gaulle et tout le monde disait aussi 'qu'il s'en aille, il est vieux, il nous fait chier'. Et maintenant tout le monde l'apprécie. La politique c'est spécial..." Et Alain Souchon de conclure sur l'exemple du Brexit pour illustrer la grande difficulté, parfois, à gérer un pays démocratique.