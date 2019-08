publié le 30/08/2019 à 07:15

C'est l'une des sorties les plus attendues au rayon musique cet automne. Alain Souchon sera de retour le 18 octobre 2019 avec son quinzième album studio. Il dévoile ce 30 août 2019 sur RTL deux chansons inédites : Âme Fifties et Presque.

Onze ans qu'on l'attendait. Plus d'une décennie nous sépare de son dernier disque. Une pause entrecoupée par ses reprises de comptines pour enfants en 2011 et de son disque à deux voix avec Laurent Voulzy en 2014 suivi d'une immense tournée.

Alain Souchon a repris la plume avec toujours la même petite appréhension que partagent les artistes. "À chaque fois, c'est un petit challenge, on se dit : 'pourvu que ça concerne les gens, que ce ne soit pas complètement idiot'. On est toujours un petit peu anxieux, un peu comme quand on sort un bouquin. Notre but ça reste quand même d'amuser les gens", reconnaît le chanteur.



Âme Fifties donne son nom à ce nouvel album. Un titre sans nostalgie mais qui lorgne vers le passé. "Je suis né à ce moment, j'ai découvert le monde quand j'avais 4 ou 5 ans. On regarde alors ce qu'il se passe dans les journaux ou à la radio", se souvient le chanteur. Une époque marquée par la Guerre d'Algérie, Gabin, Belmondo et Moreau au cinéma. "J'ai fait un état des lieux sur ce que j'ai vu quand j'ai commencé à comprendre le monde dans cette chanson".

Quel regard Alain Souchon porte-t-il sur notre époque ?

Alain Souchon a aussi confié qu'il croquerait l'époque dans ce disque notamment dans le titre Ici et là qui évoquera les différences selon le milieu social dans lequel on naît ou dans "Un terrain en pente".

Alain Souchon se confie aussi sur son travail en famille, avec ses enfants, pour composer certaines chansons, sur certaines peurs qui peuvent l'habiter à l'hiver de sa vie, sur l'amour, ce sujet qu'il met rarement en chanson mais aussi sur notre monde : Emmanuel Macron, le Brexit ou encore les réseaux sociaux.

Alain Souchon partira dans la foulée en tournée dès le 26 octobre. Il s'installera au Dôme de Paris du 14 au 17 novembre avant de sillonner les Zéniths. Vous pouvez retrouver toutes les dates de cette tournée, en partenariat avec RTL, ici.

La pochette du nouvel album d'Alain Souchon Crédit : Parlophone