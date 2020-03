Chris(tine & The Queens) dit son admiration pour le "courage" d'Adèle Haenel

publié le 05/03/2020 à 12:00

La chanteuse Chris(tine & the Queens) a suivi l'actualité dominée, depuis plusieurs jours, par le départ de la comédienne Adèle Haenel de la 45e cérémonie des César. A-t-elle eu raison ? Peut-on et doit-on séparer l'homme de l'artiste lorsqu'il s'agit du réalisateur Roman Polanski, récompensé pour son film J'accuse ?

"Ça soulève tellement de questions capitales, brûlantes... Je n'ai pas regardé la cérémonie de César en direct mais j'ai suivi comme tout le monde toute la symbolique de cette soirée, raconte Chris au micro de RTL. La symbolique du palmarès, la symbole d'Adèle qui se lève et qui quitte la salle, le discours d'Aïssa Maïga... Je pense que les choses sont en train de se déconstruire, qu'on est en train d'avancer vers une parole plus libérée du côté des femmes, des personnes fluides, des trans... On est en train d'avancer vers une déconstruction du patriarcat mais cette déconstruction est lente et les symboles et lieux de pouvoirs sont encore très patriarcaux donc il y a une espèce d'incandescence qui est nécessaire."

"Le palmarès des César m'a un peu choqué aussi. Le peu de reconnaissance pour Portrait de la jeune fille en feu, qui est une ouvre importante dans le cinéma. Ce n'est plus le 'male gaze', le regard masculin mais le 'female gaze', précise la chanteuse. C'est une oeuvre d'autrice qui parle d'autrices, qui questionne la place des femmes dans l'art. Des places parfois oubliées, parfois effacées. À qui revient la parole, l'instrument de pouvoir ? À qui on la donne ? On la rend ? Qui est puni d'avoir parlé ? Ce ne sont que des questions capitales."

La jeune Héloïse Letissier, le véritable nom de Christine & The Queens, a d'ailleurs connu elle-même la dureté du monde du spectacle encore largement dominé par les hommes : "Avant de faire de la musique, j'ai fait du théâtre et j'ai vécu des expériences très marquantes de sexisme, raconte-t-elle. La position d'auteur était masculine. C'est pour ça que j'avais des velléités de devenir un homme à un moment dans ma vie parce que je savais qu'être autrice ce serait un parcours plus accidenté."

"Voir ce qui ce passe est douloureux. Ça raconte des violences patriarcales, poursuit-elle. Adèle Haenel a conscience du symbole qu'elle représente maintenant et elle a le courage de porter sur ses épaules ce symbole-là. C'est aussi le courage de parler. J'ai regardé son intervention d'une heure sur Mediapart et j'ai vraiment été bouleversée. Je pense que chez beaucoup de femmes ça réveille des souvenirs, des choses qu'on a enfouies pour avancer, des choses contre lesquelles on a lutté. C'est assez puissant, mais ça ne sera pas sans embûches. Ce sont des discussions qui ont tardé à arriver et il était grand temps qu'elles arrivent."

Et Chris de conclure : "Sur la discussion 'faut-il séparer l'homme de l'artiste ?' je pourrais revenir à la tribune de Virginie Despentes qui était très juste là-dessus : c'est un luxe cette question, un luxe que n'ont pas tous les hommes. On ne fait pas toujours le distinguo en fonction du métier, du statut social, de la racialisation... pourquoi ce luxe pour quelques uns et pas pour tout le monde ?"