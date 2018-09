Christine and the Queens devient Chris pour son deuxième album

La chanteuse Christine and the Queens

Appelez là juste Chris. Quatre ans après l'immense succès de Chaleur humaine, son premier album, Chris(tine and the Queens) revient dans les bacs avec un nouveau nom de scène, et un deuxième disque éponyme.



La chanteuse de 30 ans a entièrement écrit, composé et produit les douze morceaux de ce nouveau disque. Et la parution des premiers extraits n'a pas été de tout repos. Accusée d'avoir plagié une composition dans son morceau Damn dis-moi, l'artiste avait expliqué avoir eu recours à des morceaux libres de droit, avant de s'insurger, dans l'Obs. "On se permet de douter que je puisse être auteure et productrice parce que je suis une femme."

L'incendie à peine éteint, Chris devait contenir un autre départ de feu. En cause, le clip de 5 dollars, dont les scènes ressemblent fortement au court-métrage Break Free de l'actrice Ruby Rose, qui évoquait la question des genres.

L'identité, une idée directrice qui a guidé le nouvel album de la chanteuse pop, dont le talent est reconnu dans le monde entier. Christine and The Queens a coupé ses cheveux et s'affirme plus. "Je suis une femme. Mais une femme phallique, ça c’est sûr. Puissante. Je travaille ce personnage de femme forte beaucoup plus qu’avant, je suis toujours dans le genre troublé, mais dans l’affirmation d’un corps", décryptait-elle lors d'une interview accordée au Parisien.

En 2014, l'accueil enthousiaste de Chaleur humaine par le public (1,3 millions d'exemplaires vendus) avait permis à Héloïse Letissier, son nom à la ville, d'accomplir une tournée mondiale de plusieurs années. "J'avais l'impression d'être dans un avion qui ne cessait de décoller".



Passée en quelques semaines de l'anonymat à la notoriété, l'artiste a même eu l'occasion de collaborer avec des pointures de la pop mondiale. "On m'a proposé d'écrire une chanson pour Rihanna mais ma chanson a été refusée", a-t-elle révélé.



"Ce nouvel opus se veut comme une suite, une démonstration de ce que peut devenir la femme d'après dans une société plus égalitaire où le patriarcat est enfin dégonflé", analyse l'artiste, qui défendra son projet à l'Accord Hôtel Arena le 18 et le 19 décembre prochain.