Melody Gardot : "Sting est un gentleman"

publié le 16/12/2020 à 07:15

Chanteuse, autrice-compositrice, guitariste… Melody Gardot célèbre l’amour et ses racines jazz dans son nouvel album Sunset in The Blue. Révélée en 2008 avec Worrisome Heart et consacrée star en 2009 avec My One and Only Thrill, la diva du jazz est l'invitée du nouveau numéro de L'Interview inattendue présenté par Ophélie Meunier.

L'artiste américaine a écrit son cinquième album studio en partie pendant le premier confinement qu'elle a passé à Paris. Pour From Paris with Love, chanson phare de son disque au profit des soignants, Melody Gardot a rassemblé un orchestre international de cordes via un casting digital mondial. Une belle initiative. Autre moment fort de l'année : le duo Little Something qu'elle a enregistré avec le chanteur Sting.

Pour L'Interview inattendue, Melody Gardot revient sur sa rencontre avec le musicien britannique : "La collaboration s'est déroulée avant la rencontre. J’ai fait une petite démo à Los Angeles et peu de temps après j’ai reçu la démo de Sting où il avait mis ses voix. On a cherché les tons. On était censé se croiser à Philadelphie, New York ou Washington, mais c’était juste avant de plonger dans le confinement. On l'a fait à distance. La première fois que j’ai croisé Sting c'était chez lui en Toscane. On était allé en Italie pour faire quelques vidéos et il nous a invités très gentiment à dîner chez lui. Sting est un gentleman, un super musicien".

Le message de Melody Gardot à Angèle

À la fin de L'Interview inattendue, Melody Gardot adresse également une petite demande à la chanteuse Angèle : "Cette année, c'est le premier Noël où on a cette situation de Covid. Et il y a plein d'enfants chez Necker - l'hôpital parisien - qui ne vont pas avoir leur Noël d’habitude. Pouvez-vous m'aider à créer une petite carte digitale pour les enfants ? 2-3 minutes. Soit vous dites 'Joyeux Noël' et Basta ! ou chantez 'Petit Papa Noël', un truc comme ça".

Ophélie Meunier et Melody Gardot dans "L'Interview inattendue" Crédit : RTL

