Natoo, "Icônne" de YouTube : "Je vis ma vie sans me projeter"

publié le 09/12/2020 à 07:15

C'est une des youtubeuses les plus suivies en France. Elle compte plus de 5 millions d'abonnés. Chaque mois, ils attendent avec impatience la publication de sa nouvelle vidéo humoristique. Natoo, de son vrai nom Nathalie Odzierejko, est l'invitée du premier numéro de L'Interview inattendue.

La vidéaste, humoriste et actrice française se décrit elle-même comme un "dinosaure d’internet". L'ancienne gardienne de la paix présente Icônne 2 publié aux éditions Michel Lafon. Il s’agit du deuxième volume d'Icônne, une parodie de magazine féminin très drôle. On y retrouve de faux articles, de fausses enquêtes, de faux jeux, de faux tests et de fausses publicités. En 2015, le premier Icônne s’était écoulé à plus de 160.000 exemplaires.

"Je vis ma vie sans me projeter", confie Natoo qui préfère rire d'une année 2020, "très étrange, sortie d'un film apocalyptique". L'épidémie de Coronavirus lui a même inspiré quelques blagues pour son nouveau livre. La youtubeuse y parle ainsi de la "teckcovid", un "mélange de tecktonik et de gestes barrières pour bien les garder en tête".

Au cours de L'Interview inattendue, Natoo partage également sa nouvelle passion pour l'agriculture. Dans sa maison de campagne, la vidéaste cultive des pommes de terre, des courgettes "qui font la taille d’un avant-bras" et même potimarrons.

Ophélie Meunier et Natoo dans "L'Interview inattendue" Crédit : Étienne Villand / RTL

