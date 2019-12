VIDÉO - "All I Want For Christmas Is You" : Mariah Carey dévoile un nouveau clip

Mariah Carey dans le clip "All I Want For Christmas", version 2019

publié le 20/12/2019 à 16:00

Il se sera passé 25 ans entre le clip de 1994 et celui de 2019. Mariah Carey a dévoilé vendredi 20 décembre la nouvelle version du clip du titre qui chaque année la remet sur le devant de la scène au moment de Noël : All I Want For Christmas Is You. Et autant dire que l'ambiance n'est plus du tout la même pour la diva, qui est cette fois-ci dans un univers tout artificiel.

En 1994, on voyait alors la jeune étoile montante de la chanson s'ébrouer sur la neige, marchant en forêt et faisant de la luge. Le tout avant de s'asseoir sur les genoux d'un Père Noël. En bonus, un chien était déguisé en renne. Un quart de siècle plus tard, virage à 180 degrés. Mariah Carey dévoile une panoplie plus "clinquante", dans un univers très hivernal.

Danseuses, décor blanc immaculé, tenue de Mère Noël, on est loin du clip original. Ce dernier étant un peu "old school", il faut bien l'avouer. BFMTV relève que les deux jumeaux de la star font également une apparition dans le clip. Rappelons que Mariah Carey est encore classée à la première place des titres les plus écoutés en cette période de Noël.

> Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)