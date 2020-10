Mort d'Eddie Van Halen : hommage de Bonus Track à un guitariste d'exception

publié le 09/10/2020 à 09:46

Pour les amateurs de hard rock, il était un virtuose, un génie, un extraterrestre de la guitare. Fondateur du groupe qui porte son nom, Eddie Van Halen est celui qui a su mettre en avant l'importance de la guitare sur scène. Une guitare et un talent qui s'expriment dans son titre Eruption, morceau exclusivement instrumental, devenu légendaire, ou le guitariste réalise un unique solo avec son instrument. Aujourd'hui, le solo de guitare est devenu un rite de passage pour tous les guitaristes.

Eddie Van Halen, plus qu'un virtuose de la musique, était un réel technicien. Le taping, présent dans Eruption, fut popularisé par la star américano-néerlandaise. Seul guitariste du groupe, il assurait à la fois la partie rythmique et les solos. Un taping évident pour lui, puisqu'il avait fait ses classes avec la batterie.

Avec son groupe, ils rempliront de nombreux stades, et sortiront notamment un tube, Jump, repris encore aujourd'hui, à chaque match, dans le stade Vélodrome, à l'entrée des joueurs de l'Olympique de Marseille. Vendu à plus de 8 millions d'exemplaires les 10 premiers mois suivant sa sortie, il est le seul titre du groupe à avoir atteint la première place du classement Billboard. Véritable star de la guitare admirée de tous, celui qu'on surnommait "le Mozart du hard rock" à côtoyé les plus grands. Il a contribué à l'enregistrement du célèbre solo de guitare entendu au début du titre Beat it, tube international du roi de la pop Michael Jackson.

Dans Bonus Track, Eric Jean-Jean rend hommage à ce guitariste d'exception.

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- Michael Jackson, "Beat it"

- Van Halen, "Jump"

- John Lennon, "Woman"

Focus : Eddie Van Halen