MC Solaar : l'histoire de son premier album qui a popularisé le rap en France

Le 15 octobre 1991, sort dans les bacs l'album qui va rapidement populariser le rap en France : "Qui sème le vent récolte le tempo", un premier album signé Claude Honoré M’Barali, plus connu sous le nom de MC Solaar. Pour l'occasion, le rappeur s'est entouré de grand nom de la musique : Christian Viguier (alias Jimmi Jay), mais aussi la Funk Mob, futur Cassius, avec Hubert Blanc Francart et Philippe Zdar .

Un album ancré dans son époque, mêlant charme et nostalgie quand on le réécoute aujourd'hui, et dans lequel MC Solaar impose son style. Une écriture fine, élaborée, et basée sur de nombreux jeux de mots. Parmi les 16 chansons, Bouge de là, écrite alors que le rappeur venait d'avoir son bac et entrait à la fac, deviendra un véritable succès, et contribuera grandement au développement de l'album dans le pays.

Dans Bonus Track, l'auteur de Sonotone ou encore de La vie est belle est l'invité d'Eric Jean-Jean. Pour fêter les 29 ans de ce légendaire album, ils reviennent ensemble sur la genèse de ce disque et sur les histoires de quatre titres à succès : Bouge de là, Victime de la mode, Caroline et Qui sème le vent récolte le tempo.



