publié le 15/11/2019 à 11:02

Céline Dion est de retour. Vingt chansons sont dans l'édition collector de Courage, ce 15 novembre dans les bacs. Ce sont les premières depuis l'immense carton d'Encore un soir en 2016. L'artiste aurait pu honnêtement se passer de quelques titres pop insipides, mais comme d'habitude, avec la star québécoise, il y a de belles surprises comme How Did You Get Here.

À 51 ans, Céline Dion met en scène sa mue. Le livret du disque cache un poster où elle pose en maillot de bain métallique serti de diamants. Et entre les lignes, elle chante son envol : "Je me sens différente", clame-t-elle dans I'll Be Stronger ("Je serai plus forte").

Près de quatre ans après la disparition de son époux, René Angélil, la chanteuse confie qu'elle ne réalise pas qu'elle tombe amoureuse dans Falling In Love Again. Il y a parfois trop d'emphase ou de traitement sur la voix de Céline Dion. Elle demeure toutefois une immense interprète.



> Céline Dion - I Will Be Stronger (Official Audio)

Céline Dion chantera six soirs à Paris La Défense Arena en juin et juillet et le 16 juillet au Festival des Vieilles Charrues. Ne cherchez pas c'est archi-complet.