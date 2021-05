Quand Nolwenn Leroy revisite "Virages" d'Yves Duteil

publié le 05/05/2021 à 11:45

Dans son autobiographie Chemins de liberté, qui sortira le 6 mai 2021, le chanteur Yves Duteil confie que sa chanson fétiche ne fait pas partie aujourd’hui des plus connues de son répertoire… C’est la première de ses chansons passées à la radio, la face B de son premier 45 Tours, un succès d’estime à l’époque, c’était il y a 49 ans, sa chanson fétiche s’appelle Virages.

C’est l’auteur-compositeur de La Grande Zoa pour Régine, Frédéric Botton, qui avait poussé Yves Duteil à terminer ce morceau, il n’avait qu’un couplet et un début de refrain… Une semaine après, la chanson était finie et enregistrée avec un orchestre de 40 musiciens.

Virages est un titre haletant, une écriture particulière, cinématographique. On ne dirait pas du Duteil, l’orchestration et la construction ne ressemblent pas à ce qu’il a fait par la suite. C’est ce cachet assez unique qui a plu à Nolwenn Leroy. Il y a 3 ans, la chanteuse a fort bien repris ce morceau. On trouve cette version de la chanson Virages dans l’album Folk de la chanteuse.