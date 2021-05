Quand Michel Sardou chantait "Les vieux mariés"... en espagnol

publié le 04/05/2021 à 10:17

On ne va pas bouder le plaisir d’aller faire un tour dans un album collector qu’on adore et qui a pour titre : Michel Sardou canta en espanol. Fin 1980, poussé par son label, et certainement en trainant les pieds vu la gueule qu’il fait sur la pochette (même s’il porte un nœud pap’ et qu’il a une boule à facettes dans le dos), Sardou était entré en studio au Palais des Congrès à Paris, pour enregistrer tout un disque Best Of, à destination du public hispanophone. Le 33 Tours était sorti au Venezuela, en Uruguay et bien sûr en Espagne.

Au programme, 10 raretés : sa version espagnole de Comme d’habitude, on l’avait écoutée l’année dernière… El mal de amor, la Maladie d’amour… Yo te amare, je vais t’aimer… Et, Les vieux mariés qui est devenue Volver a vivir. Cette chanson est extraite du disque, aujourd’hui quasi introuvable, Michel Sardou canta en espanol, sorti il y a pile 40 ans en 1981.

Michel Sardou a confié à RTL que parmi ses 350 chansons, Les vieux mariés est celle pour laquelle il a aujourd’hui le plus de tendresse. La chanson est née après un déjeuner avec Pierre Delanoë. Le parolier parlait de ses parents à Sardou, il lui disait qu’ils étaient âgés mais qu’ils étaient plein de vie et qu’il ne comprenait pas pourquoi dans sa chanson Les Vieux, Jacques Brel noircissait autant la vieillesse. Et c’est après cette discussion que Sardou a écrit Les vieux Mariés, inspiré par l’histoire des parents de Pierre Delanoë. Il est rentré chez lui et il a écrit le texte d’un trait, sans s’arrêter une seule fois.