BTS : le chanteur Suga donne des nouvelles après son opération à l'épaule

publié le 07/11/2020 à 22:00

Les fans du célèbre groupe de K-Pop BTS vont être rassurés. Suga, de son vrai nom Min Yoongi, a été opéré le 3 novembre dernier à cause de douleurs persistantes à l'épaule, après un accident survenu en 2012. Depuis, le chanteur de 27 ans va beaucoup mieux. Il prépare désormais son retour, mais doit avant tout se reposer.

La nouvelle a été donnée Big Hit Entertainment. Dans son communiqué, le label de BTS, a annoncé "la grande réussite" de l'opération, programmée "pour résoudre ce qui a toujours été un handicap au bien-être de Suga." Il précise que l'artiste doit maintenant respecter "une période de récupération stricte et sans entrave."

Le chanteur, conscient de l'inquiétude de ses fans, s'est également exprimé à travers ce communiqué pour s'adresser à ses fans, les ARMYs : "Comprenez bien que cette période est une opportunité pour me préparer à vous retrouver en bonne santé et fort." Il leur demande d'attendre son retour. Néanmoins, les ARMY's n'ont plus à attendre longtemps avant de retrouver BTS. Suga, J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM et V seront bientôt de retour avec un nouvel album. Intitulé Be, le disque sortira le 20 novembre prochain.

