YouTube : le groupe BTS bat le record du clip le plus vu en 24 heures

publié le 29/08/2018

Un phénomène hallucinant. La chanson IDOL du groupe de K-pop BTS a battu lundi 27 août le record de la vidéo la plus vue en 24 heures sur YouTube, rapporte BFM TV. Extrait de leur dernier album, le titre comptabilise désormais plus de 88 millions de vues. Il vient détrôner Taylor Swift et son tube Look Just What You Made Me Do.



Lors des deux premiers jours de sa sortie, le clip coloré et survitaminé du boys-band sud-coréen a engrangé 56,2 millions de vues, surpassant les 43,2 millions de la star américaine. Véritable phénomène, le groupe BTS trône au sommet des charts avec son nouvel album Love Yourself : Answer, qui avait déjà battu des records de pré-ventes.

IDOL n'est pas le seul titre du groupe à figurer au classement des vidéos les plus vues en 24 heures sur YouTube. Fake Love est à la quatrième place avec 36,2 millions de visionnages, derrière le tube Gentleman du sud-coréen PSY. Véritable phénomène, BTS jouit également d'un énorme succès sur scène. Alors que le groupe va entamer sa troisième tournée mondiale, 380 000 billets avaient été achetés en ligne en 10 minutes.

