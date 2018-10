BTS : le groupe de K-pop phénomène arrive dans les salles de cinéma

publié le 17/10/2018 à 16:30

Rien ne semble pouvoir freiner la folie BTS. Le groupe phénomène sud-coréen a annoncé, sur sa page Instagram, qu'un film mettant en valeur leurs plus beaux concerts, donnés à travers le monde en 2017, allait sortir dans les salles de cinéma le 15 novembre 2018.



Intitulé Burn the Stage : The Movie, le long-métrage est réalisé par Park Jun Soo et mettra en lumière les meilleurs moments de leur dernière tournée, The Wings Tour, qui a rassemblé lors de ses 40 concerts, plus de 550.000 fans dans 19 villes. "Il sera possible d'avoir accès aux moments dans les coulisses et moments privilégiés du groupe et interviews exclusives", précise un communiqué.

Les BTS composent le boys band le plus influent et populaire de cette décennie. En témoignent les chiffres astronomiques de leur dernier clip vidéo Idol. Celui-ci cumule près de 217 millions de vues sur YouTube en seulement un mois.

La billetterie pour aller voir le film ouvrira le 22 octobre prochain sur le site officiel du groupe. À noter que la diffusion se fera de manière très limitée et uniquement dans certaines salles dédiées pour l'occasion à cet événement, qui risque de séduire bon nombre de fans.