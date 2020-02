BTS dévoile la tracklist de leur album "Map of the Soul: 7"

publié le 17/02/2020 à 15:07

20 titres. Les fans du boys band le plus populaire du monde, BTS, vont être aux anges. Le prochain album des jeunes et beaux Coréens Map of the Soul: 7 sera particulièrement riche. Parmi ces 20 chansons, cinq étaient déjà présentes dans l'album Map of the Soul: Persona : Intro: Persona, leur méga tube de 2019 Boy With Luv chanté en compagnie d'Halsey, Make It Right, Jamais Vu et Dionysus.

Mais il restera 15 chansons inédites à se mettre sous la dent dont un remix de ON avec la participation de la chanteuse Sia qui sera disponible sur l'édition numérique de l'album. Le chanteur australien Troye Sivan a été mis à contribution sur Louder Than Bombs.

Ce septième album ne manquera pas d'être très spécial pour ce groupe de 7 garçons qui chantent et dansent ensemble depuis 7 ans. La chanson Black Swan a eu les honneurs du plateau de James Corden le 29 janvier. BTS a pu montrer toute l'étendue de son talent dans une chorégraphie millimétrée qui intégrait des mouvements du ballet le Lac des Cygnes. Les intercalaires musicales Interlude: Shadow et Outro: Ego et leurs clips ont déjà été révélées.

> BTS: Black Swan

Voici les 20 titres de l’album, Map of the Soul: 7



1 - Intro: Persona

2 - 작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)

3 - Make It Right

4 - Jamais Vu

5 - Dionysus

6 - Interlude: Shadow

7 - Black Swan

8 - Filter

9 - 시차

10 - Louder than bombs

11 - ON — Title Track

12 - 욱 (UGH!)

13 - 00:00 (Zero O'Clock)

14 - Inner Child

15 - 친구

16 - Moon

17 - Respect

18 - We are Bulletproof: the Eternal

19 - Outro: Ego

20 - ON (Feat. Sia) — Digital Only



Map to the Soul: 7 sera dans les bacs le 21 février. Les rois de la K-Pop présenteront une de ces nouvelles chansons en live le 24 février dans le Tonight Show de Jimmy Fallon.