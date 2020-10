Blackpink : qui sont ces 4 stars de K-Pop et K-Hip hop qui font danser la planète ?

publié le 14/10/2020 à 15:39

Si le temps vous met le moral en berne, voici un documentaire multivitaminé : Blackpink : Light Up the Sky sur Netflix, disponible depuis ce 14 octobre. Il retrace le parcours de Blackpink, véritable phénomène de la K-pop et K-Hip hop, courtisé par des artistes internationaux et aux millions d'abonnés dans le monde.

Blackpink est composé de quatre chanteuses-danseuses: Jennie (24 ans), Jisoo (25 ans), Sud-coréennes, Lisa (23 ans) Thaïlandaise et Rosé (23 ans) Sud-coréenne et néo-zélandaise. Fortes de leur communauté de fans, Blinks, aussi puissante que les ARMY's de BTS, elles forment un groupe aux origines sud-coréenne, thaïlandaise, australienne et néo-zélandaise. Toutes les quatre ont été repérées et formées par YG Entertainement, un puissant label en Corée du Sud et créateur de talents.

Pour devenir une star, les "trainees" (stagiaires), qui sont préadolescents, s'entraînent 14 heures par jour, 7 jours sur 7 en chant, danse, rap, qualité de peau, gestion des réseaux sociaux, de la célébrité et tout ce qu'il faut pour devenir une super-star. Le but de cette formation intense est d'être sélectionnée pour former un groupe de K-Pop et accéder à la renommée mondiale. Une formation qu'ont aussi suivi les membres de BTS, autre groupe phénomène de K-Pop, qui a vendu le plus d'albums en 2020.

> Blackpink: Light Up the Sky | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Avant de devenir les membres de Blackpink, Jennie, Jisso, Lisa et Rosé ont toutes suivi des études liées à la musique, la danse, le chant et le divertissement. En effet, Jisoo a présenté une émission populaire avec deux autres stars de K-pop, Jennie avait collaboré avec d'autres artistes d'YG Entertainment, Rosé a appris le piano, la guitare et Lisa a démarré la danse à son plus jeune âge et est la première artiste non sud-coréenne (elle est thaïlandaise) à rejoindre YG Entertainment.

Un début de carrière qui démarre fort, sans album

Leur style musical ? K-hip hop, K-R'n-B, chanté en anglais, coréen et japonais, abordant les thèmes du girl power, la sororité, la diversité et de l'empowerment, entre autres. Les Blackpink n'ont pas besoin d'hommes ni de l'amour pour être heureuses et épanouies. Kill This Love (Tue l'amour) est d'ailleurs l'un de leurs titres les plus populaires. Leurs clips sont toujours très esthétiques, mélangeant tendance SM, punk. Elles ont beau être sexualisées, elles sont dominatrices et elles le chantent fièrement : on les voit sur des trônes de reines et parées de couronnes.

Comme pour BTS, on mise sur l'image : peaux de bébé, cheveux impeccables, corps musclés et vêtements à la pointe de la mode. Elles sont d'ailleurs chacune égéries d'une grande marque de luxe : Dior, Saint Laurent, Céline et Chanel. Rien que ça.

Leur carrière démarre en 2016 sur les chapeaux de roue. Leurs premiers titres Square One et Square Two séduisent le public sud-coréen, chinois et japonais. Jennie, Jisso, Lisa et Rosé devront attendre 2018 pour séduire les États-Unis et le reste du monde avec DDU-DU DDU-DU, qui cumule plus d'un milliard de vues sur YouTube et qui leur permet de rentrer à la 40e place du Billboard 200. Elles deviennent alors les artistes sud-coréennes les mieux placées dans l'histoire de ce classement historique. Du jamais-vu alors qu'elles n'ont toujours pas d'album à leur actif, mais des collaborations et des EPs.

> BLACKPINK - ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)’ M/V

La consécration Coachella

En 2019, c'est une nouvelle consécration : Blackpink est invité à se produire à Coachella, LE festival le plus connu au monde où TOUT le monde veut aller et se montrer. C'est la scène où il faut se produire pour atteindre le sommet. "Nous n'avions aucune attente [avant de monter sur scène]. On se disait qu'il fallait être prêtes pour 10 personnes ou des dizaines de milliers. Dès que nous sommes arrivées, tout le monde s'est mis à crier. C'est un sentiment que nous ne pourrons jamais oublier", se rappelle Jennie dans les colonnes de People.



Blackpink devient alors le premier groupe de K-pop à être invité au festival et réalise une performance ovationnée de toutes parts, augmentant, s'il le fallait encore, la notoriété des quatre artistes. Leur tournée dans le monde est à guichets fermés et des stars internationales se pressent à leur porter pour des collaborations. Avant leurs 30 ans, Jennie, Jisoo, Lisa et Rosé ont aussi chanté avec Lady Gaga (Sour Candy), Dua Lipa (Kiss and Make Up), Cardi B (Bet you wanna), Selena Gomez (Ice Cream) ou encore David Guetta (Lovesick Girls).

> BLACKPINK - 'Kill This Love' Live at Coachella 2019

2020 année de tous les records

Cette année est celle de la sortie de The Album, le 2 octobre dernier qui enregistre un premier record avec le clip How You Like That qui atteint les 86.3 millions de vues en 24 heures sur YouTube. Parmi les 8 titres, deux sont enregistrées avec Selena Gomez et Cardi B, preuve que Blackpink est devenue incontournable sur la scène internationale.



"Nous avons toujours rêvé que les gens écoutent notre musique de cette façon. Nous sommes simplement quatre filles de Corée et c'est incroyable de voir à quel point les gens nous soutiennent. Quand nous sommes allées dans toutes ces différentes régions pendant la tournée, c'était dingue d'entendre les gens chanter en coréen. Toutes ces parties du monde nous donnent de l'amour et nous en sommes très reconnaissantes", explique Rosé à People.