publié le 19/09/2018 à 09:51

Il revient en force. David Guetta vient de publier, le 14 septembre 2018, son nouvel album, intitulé 7, référence au fait que ce soit son septième projet musical. Le disque est un double-album. Dans la première, on ne change pas une recette qui gagne. Le producteur a convié sur ses compositions pop-dance redoutables des voix célèbres, comme Sia, Justin Bieber ou bien encore de parfaits inconnus, à l'image de Faouzia, une canado-marocaine de 18 ans qui démontre tout son talent dans la chanson Battle.



Sur le deuxième disque, surprise, David Guetta se mue en Jack Back, un pseudonyme pour mieux se réinventer et revenir ainsi à ses premières amours : la house music, qu'il remet au goût du jour dans douze compositions vintages pour la plupart instrumentales. "Je veux pouvoir me produire dans des endroits plus petits et je ne veux pas décevoir mes fans qui aiment mes tubes (...) C'est un truc que je fais pour m'amuser et qui n'a pas vraiment de logique commerciale mais qui est juste une logique de profiter", explique le DJ.

Très à cheval sur son hygiène de vie, le producteur se préserve un maximum. "Quand on accepte trop de dates, on est épuisé et finalement on n'arrive plus à créer (...) Je me préserve toujours trois mois dans l'année pour écrire des chansons", confie le célèbre compositeur.



À l'ère du streaming, David Guetta reste fidèle au format album parce que c'est important pour lui de "raconter une histoire", nous a-t-il dit. Il prouve avec 7 qu'il sait encore faire des tubes. Son double-disque est disponible depuis le 14 septembre.

"7" est le nouvel album de David Guetta Crédit : Parlophone Music France