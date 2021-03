publié le 08/03/2021 à 22:00

On le considère depuis toujours comme un domaine farouchement masculin. Le mot même de "rock'n'roll" appelle habituellement des noms comme Elvis Presley, les Rolling Stones ou encore Nirvana. Et pourtant... À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Bonus Track consacre une émission exceptionnelle à ces femmes qui se sont imposées dans le rock.

Les rockeuses ne datent pas d’hier. En 1922, c’est une femme, Trixie Smith, utilise pour la première fois le vocabulaire du rock dans sa chanson My Man Rocks Me (with One Steady Roll). Par leur épatante liberté d’expression et leurs prestations sur scène, les grandes figures blues Bessie Smith et Ma Rainey peuvent être considérées comme des pionnières du rock’n’roll.

Rock ou pas, les femmes artistes doivent sans cesse prouver qu’elles peuvent vendre autant que les hommes. Même une fois avoir signé en maisons de disques, elles ne peuvent toujours pas prétendre à la même visibilité sur les affiches de festival.

Invitée de l'émission, Sophie Rosemont, journaliste et auteure du livre Girls Rock raconte le parcours de Amy Winehouse, Sylvie Vartan ou encore Tina Turner... Des stars, qui ont également fait du rock'n roll, un monde de femmes !