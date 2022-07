Beyoncé : son dernier album "Renaissance" fuite avec deux jours d'avance

Crédit : Kevin Winter / The Recording Academy / AFP

Son dernier album complet, Lemonade, remontait à 2016. Beyoncé est de retour, et même plus tôt que prévu puisque son septième opus, baptisé Renaissance, a fuité sur Twitter avec deux jours d'avance. Selon certains fans sur internet, cette fuite serait liée à une mise en rayons prématurée du disque en Europe, et notamment dans des supermarchés français, photos à l'appui.

Un album dans la nature : c’est sûr, ce n'est pas ainsi que "Queen B." avait prévu les choses. Mais si pour le moment ni elle ni sa maison de disque n’ont réagi, c’est la "bee hive", la ruche comme on appelle la communauté de fans de l’artiste de 40 ans, qui bourdonne. Sur les réseaux sociaux, tous se disent en colère parce que le lancement de Renaissance a été, selon eux, gâché par cette fuite. Ils appellent à patienter et à ne pas écouter l’album avant sa sortie officielle tard dans la nuit de jeudi.

Ce n’est pas la première fois qu’un album de Beyoncé fuite avant l’heure. En 2011, quelqu’un, en Suède avait partagé l’album en ligne, ce qui lui a valu un procès pour 230.000 dollars de dommages et intérêts. La sortie de Renaissance était très attendue, un album de 16 chansons aux accents très dance, avec la participation de plusieurs autres artistes. Il devrait officiellement sortir ce soir à minuit, heure américaine. Pour ceux qui veulent attendre, ils peuvent d’ici là écouter Break My Soul, le single que Beyoncé avait dévoilé elle-même il y a quelques semaines.

