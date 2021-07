États-Unis : un manoir de Beyoncé et Jay-Z incendié, la piste criminelle évoquée

Beyoncé lors d'un concert de sa tournée "On The Run Tour II", le 3 juillet 2018. (illustration)

Beyoncé et Jay-Z ont perdu l'une de leurs demeures dans les flammes. Le manoir du couple situé à la Nouvelle-Orléans, et vide depuis deux ans, a été la cible d'un incendie le 21 juillet dernier, comme le rapporte le Huffington post.

L'alarme incendie s'est rapidement déclenchée au moment du sinistre vers 18h15, 22 pompiers étaient sur place. L'incendie a été totalement maîtrisé à 20h30. Personne n'a été blessé. "Si les pompiers n'étaient pas intervenus à temps, cela aurait pu être bien pire. C'est une maison historique", a expliqué le porte-parole des pompiers au média américain NY Post.

Les enquêteurs ont trouvé "des livres dans le four de la cuisine" et "un bidon d'essence dans la maison", précise le rapport. La cause de l'incendie n'a pas encore été découverte et la piste criminelle n'est pas écartée. En effet, selon les médias américaines, la police a reçu de nombreux témoignages indiquant qu'"une personne suspecte" avait été repérée dans le quartier peu de temps avant l'incendie. Beyoncé et Jay-Z n'ont pas réagi publiquement à l'incendie, ni à la perte de cette demeure qu'ils possédaient depuis 2015.