Red Hot Chili Peppers : comment "Californication" a relancé la carrière du groupe

publié le 24/06/2020 à 06:12

Nous sommes le 20 mai de l’an 2000. Les Red Hot Chili Peppers sortent Californication. Le single, pas l’album qui porte le même nom.

Les Californiens retrouvent John Frusciante, le guitariste qui avait claqué la porte parce qu’il avait du mal à supporter le succès du groupe. Tellement mal, il était tombé dans la drogue. Mais malgré ses addictions, Flea le bassiste du groupe a gardé contact avec lui. Johnny Depp consacrera même à l’époque un documentaire à cet ami devenu l'ombre de lui-même.

Mais en 1998 John Frusciante renaît de ses cendres et réintègre le groupe. Avec un son de guitare différent. Le musicien a peu joué pendant sa cure de désintoxication. Du coup, il est moins technique et plus minimaliste.

Un texte rempli de clins d'œil à la pop-culture

De son côté, Anthony Kiedis écrit Californication. Il montre le texte à John qui adore les paroles. En résumé, il y est question de l’industrie américaine du divertissement qui place le sexe, l’argent, la célébrité et la violence au centre de tout. La culture de la médiocrité, dans une médiacratie.

Mais y a un problème. Si le texte est percutant et plein de clins d’œil à David Bowie, Nirvana, Star Trek, les Beach Boys, il n'en reste pas moins qu’il faut trouver la musique. Et les Red Hot patinent. Ils essaient des dizaines d’arrangements, des dizaines de refrains. Mais ça ne marche pas. Ils sont à deux doigts d’abandonner sauf que Kiedis insiste parce qu’il sait que son texte est bon. Et il demande à Frusciante d’être simplement créatif.

C’est lors d’une session de travail plusieurs semaines après, que ce riff de guitare sort de nulle part. Anthony Kiedis sait immédiatement que ça deviendra Californication. Une chanson à part, sur le 7e album des Red Hot Chili Peppers.

>> Pop Rock Collection. Chaque mercredi, Carole Vega, animatrice à RTL2, vous dévoile les coulisses des plus grands titres pop-rock qui vous accompagnent depuis toujours.