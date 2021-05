Concert-test d'Indochine : "on s'est transformé en testodrome", raconte Nicolas Dupeux

publié le 29/05/2021 à 10:49

C'est l'événement de ce samedi : le groupe Indochine donnera un grand concert-test à Bercy. Ce rendez-vous symbolise parfaitement le retour progressif à la vie d'avant. "On s'est transformé en testodrome depuis mercredi pour accueillir 7.500 partenaires", explique Nicolas Dupeux, directeur général de l'Accor Arena.

Au total, 5.000 personnes ont été sélectionnées pour participer à l'expérimentation et profiter du concert sur place. Elles sont attendues à partir de 16 heures. L'autre groupe "contrôle", de 2.500 personnes, suivra l'événement à distance. Ils seront ensuite invités à "vivre leur vie normale", avant de se faire tester sept jours plus tard pour étudier "l'évolution ou pas du nombre de personnes positives" au coronavirus, détaille Nicolas Dupeux.

"C'est un événement clé pour notre secteur car les annonces gouvernementales nous permettent de reprendre une activité en assise à partir du 1er juillet sans restrictions de jauge, ni distanciation sociale", poursuit-il. Se pose alors la question des concerts debout et des festivals, qui représentent 95% des activités de ce secteur. "Cette étude va permettre de démontrer qu'en respectant un certain nombre de règles, il n'y a pas plus de risques de propagation que dans la vie normale", espère ainsi le directeur général de l'Accor Arena.