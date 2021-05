"On est en direct" : Ophélie Winter raconte sa relation avec le chanteur Prince

publié le 30/05/2021 à 02:01

Ophélie Winter était ce samedi l'invitée de l'émission "On est en direct" sur France 2, présentée par Laurent Ruquier. L'actrice et chanteuse est venue présenter son livre, Resilience, dans lequel elle raconte des passages marquant de sa vie et quelques anecdotes amusantes. Face à Laurent Ruquier, Ophélie Winter est notamment revenue sur sa relation avec le chanteur Prince, rencontré après son concert à Bercy, alors qu'elle avait tout juste 18 ans.

"On a eu un truc, c'est un coup de foudre. On s'est rencontré le soir à l'after show et le lendemain il m'a envoyé un billet d'avion pour le rejoindre, ça a été hyper rapide et ça a duré 4 ans", dit-elle. La chanteuse a également confié comment elle s'était fait réprimander au téléphone par Whitney Houston, pour avoir passé une soirée en boîte de nuit, sans Prince mais en compagnie de Bobby Brown, mari à l'époque de la star américaine.

"On s'est retrouvé à la réception de l'hôtel avec Bobby Brown que je ne reconnaissais pas, on est allé en boîte de nuit. Quand j'ai compris la situation, je suis rentrée à l'hôtel, Whitney Houston m'appelle et m'insulte", raconte-t-elle. "Je suis fan de Whitney Houston, j'ai appris à chanter sur ses chansons et elle m'appelle et me déchire", dit-elle.