Amanda Lear : Dali, Bowie, Maneskin… Les savoureuses confidences d'une icône

Amanda Lear vient de rééditer son album Let me Entertain You en y incorporant de nouvelles chansons. RTL a eu l’occasion d’avoir une savoureuse discussion avec cette femme à l'extraordinaire parcours et aux mille vies.

Elle évoque ses premiers pas de mannequin, un métier qu’elle a détesté, ou encore sa rencontre avec Salvador Dali, dont elle est devenue la muse. Sa relation avec David Bowie, également, et comment elle est entrée par effraction dans la musique il y a tout juste 50 ans, grâce à une photo.

L’occasion d’évoquer aussi la nouvelle vie de son tube Follow me, choisi par la maison Chanel pour accompagner une pub diffusée dans le monde entier, ou le tournage du film Maison de retraite 2. Et la solitude, qu'elle chérit aujourd’hui.

La peinture, c'est ce que je préfère Amanda Lear

Amanda Lear habite aujourd’hui en Provence, où elle dit être devenue une "paysanne", au milieu des oliviers et avec ses chats. "J’ai besoin de solitude. La vie à deux ce n’est pas trop mon truc. Je trouve ça formidable de se débrouiller toute seule", confie-t-elle.

Dans sa carrière, Amanda Lear a multiplié les expériences, devenant tour à tour chanteuse, actrice ou encore mannequin. Mais à l’entendre, c’est la peinture qui a ses faveurs. "J’ai toujours été attirée et j’adore la peinture. Tout le reste est venu par hasard. Je n’ai pas besoin de me maquiller pour peindre quand je suis seule sur moi. C’est ce que je préfère", avoue-t-elle.

Amanda Lear partage également une anecdote savoureuse, le jour où elle a refusé un duo avec le groupe de rock italien Maneskin, vainqueur de l’Eurovision en 2021 et au succès désormais planétaire.

"Dès fois je rate des trucs par connerie… Maneskin m’a appelé il y a deux ans pour me demander de chanter au festival San Remo. Je ne les connaissais pas, et quand j’ai vu qu’ils étaient maquillés et déguisés de partout je me suis demandé ce que c’était. Je leur ai alors demandé plein d’argent, et ça ne s’est pas fait. Manque de bol, ils ont gagné San Remo et l’Eurovision et maintenant ils sont célèbres dans le monde entier. Mais c’est vrai que j’aurais pu chanter cette chanson avec eux", s’en amuse-t-elle.

