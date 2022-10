Salvador Dali "avait oublié de me dire qu’il était marié", confie Amanda Lear sur RTL

Au milieu des années 60, Amanda Lear est étudiante aux beaux-arts et se considère déjà comme une "future peintre", soutient-elle dans Jour J. Elle parle de peinture comme d'un coup de foudre. "C’est très important pour moi, c’est mon premier grand amour, en regardant mes peintures, on connaît mes états d'âmes. […] C’est comme une thérapie, plus je peins, plus ça m’aide à surmonter mes frustrations, mes tristesses, mon amertume. Je peins et je ne vois pas le temps passer", décrit l'artiste dans Jour J.

Sa passion pour la peinture et son physique, a fasciné les plus grands. Quand elle rencontre Paco Rabanne, elle a 18 ans, lui 60 ans et il est l'un des plus grands peintres de sa génération. Leur première rencontre est inattendue. Après un défilé, le créateur Paco Rabanne emmène Amanda Lear dîner. Là-bas, se trouve Salvador Dali "entouré de parasite", comme elle l'explique.

Intrigué par la jeune femme, le peintre demande alors à Paco Rabanne : "'Qui est cette jeune fille très maigre ?' Et j’avais un petit peu honte, quand il m’a dit : ‘Qu’est-ce que vous faites mademoiselle ?’. Pour moi à l’époque, je trouvais que mannequin ce n'était pas terrible, donc j’ai dit : ‘Vous savez, moi, je suis peintre comme vous, nous sommes pratiquement collègues'", confie-t-elle dans Jour J.

Je buvais ses paroles Amanda Lear

Salvador Dali n'apprécie pas la réponse d'Amanda Lear et lui rétorque : "'Vous savez les femmes ne sont pas peintres, il ne faut pas croire, c’est un métier d’homme la peinture. Les femmes, elles sont dans la cuisine à faire des omelettes'', poursuit-elle. "Je me suis dit, je suis tombée sur un macho espagnol. Et donc ça s’est très mal passé parce que j’étais vexée. Je me suis dit, je ne le reverrai plus jamais. En plus, je n’aimais pas sa peinture, je préférais Picasso", reconnaît Amanda Lear dans Jour J.

Amoureuse et fascinée par le peintre, Amanda Lear restera 15 ans avec le peintre. Elle était sa muse et lui son amant. "Il m’a embobinée, il savait y faire, il était tellement cultivé et il vous citait des vers de Garcia Lorca, il vous prenait la main en vous regardant dans les yeux, il me disait 'On ne se quittera plus jamais'. Moi, je suis tombée raide, je buvais ses paroles, j’étais fascinée" confie la chanteuse. Une relation qui se transformera en trio. Amanda Lear, Salvador Dali et sa femme Gala. Malgré une première rencontre compliquée, Gala a très vite été séduite par la jeune femme.

"Ça, c’était très curieux, car il avait oublié de me dire qu’il était marié, alors on sortait ensemble depuis deux, trois semaines, et puis un beau jour, il me dit ‘demain ma femme rentre, alors je vais vous la présenter’", se rappelle la chanteuse. Gala, la femme de Salvador Dali était heureuse que son mari trouve de l’inspiration avec Amanda Lear. Très vite, elle lui a proposé de s’installer avec eux. "On est devenue très amis.", confie-t-elle. Ensemble, ils étaient un "trouple", un couple à trois.



